Uçurtmalar engelliler için uçuruldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, engelliler yararına "14. Bodrum Uçurtma Festivali" düzenlendi.

Özel bir organizasyon firması tarafından tarihi yel değirmenlerinin bulunduğu Haremtan Tepesi'nde gerçekleştirilen festivale, ilgi yoğun oldu.

"Engelleri gökyüzünde kaldıralım" sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte, Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu yararına uçurtma satışı yapıldı. Yerli ve yabancı dans grupları gösteri sundu ve yöresel yiyecek ikramları yapıldı.

Keyifli anların yaşandığı organizasyonda, ebeveynler çocukları ile uçurtma uçurdu.

Festival kapsamında yılın annesi, engelli oğlu bulunan Edibe Bilmez seçildi. Sahneye 13 yaşındaki engelli oğlu Canpolat Bilmez ile çıkan Edibe Bilmez, duygulu anlar yaşadı. Bilmez'e çamaşır makinesi hediye edildi.

Ayrıca en yükseğe uçurtma uçuran Mehmet Ali Aktür'e bisiklet, etkinliğe katkıda bulunanlara da çeşitli hediyeler verildi. Etkinlikte yaş pasta kesildi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin sosyal hayata renk kattığını söyledi.

Bu haftanın özel bir hafta olduğunu dile getiren Yılmaz, "Mübarek ramazan ayının ilk haftasını idrak ediyoruz. Cuma günü Engelliler Haftası başladı. Uçurtma festivalimizin olduğu bu güzel gün Anneler Günü." dedi.

Yılmaz, Anneler Günü'nü de kutladı.

Organizasyonu gerçekleştiren Miyase Hakalan Karlıova da engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, katılanlara teşekkür etti.

