Uçurtmayı almak isterken akıma kapıldı! Son görüntüsü yürekleri yaktı

'BÖYLE BİR SONU ZATEN BEKLİYORLARMIŞ BANA SÖYLEMEMİŞLER'



Anne Zahide Ünal, 12 yaşında kaybettiği kızının mezarını her gün ziyaret ediyor. Ünal, kızının mezarına kuşları çok sevdiği için bir maket kafes yaptırıp maket kuşlar getirdi. Kızının mezarını çiçek bahçesine çeviren anne, Adana'da evlerin çok yakınından elektrik telleri geçtiği için onlarca kişinin öldüğünü, ocakların söndüğünü belirterek, "Hastanede 12 gün geçirdik ben hep umutluydum ama doktorlar hayati tehlike devam ediyor diyorlardı ve böyle bir sonu zaten bekliyorlarmış bana söylememişler. Benim mahallemde bu yaşanan ilk olay değil son olacağını da düşünmüyorum zaten ve bununla ilgili herhangi bir şey yapılmıyor. Yetkililer kentsel dönüşüm geldiğinde bunlar buradan kaldırılacak diyorlar ama o zaman kadar daha kaç can kaybedeceğiz. Bugün de bir işçi hayatını kaybetmiş maalesef çok fazla yaşanıyor bu olay bir an önce önlem alınmasını istiyorum. Benim bildiğim mahallemizde bu yüzden 4 kişi hayatını kaybetti, hatta geçen yıl boya işi yapan birinin fırçası değiyor elektrik tellerine ve orada vefat etti" dedi.