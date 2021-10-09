MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uçurtmayı Vurmasınlar filminin Barış'ı Ozan Bilen'i şimdi gören tanıyamıyor!

Uçurtmayı Vurmasınlar filminin Barış'ı Ozan Bilen'i şimdi gören tanıyamıyor!

09.10.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1989 yılında yayınlanan Uçurtmayı Vurmasınlar filminde henüz 5 yaşındayken 'Barış' karakterine hayat veren çocuk yıldız Ozan Bilen, son haliyle şaşırttı.

Uçurtmayı Vurmasınlar filminin Barış'ı Ozan Bilen'i şimdi gören tanıyamıyor!

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Uçurtmayı Vurmasınlar filminde 'Barış' karakterine hayat veren Ozan Bilen'in yıllar içindeki değişimine, gelin hep birlikte bakalım.

Uçurtmayı Vurmasınlar filminin Barış'ı tanınmaz halde!

Uçurtmayı Vurmasınlar filminin Barış'ı tanınmaz halde!

Uçurtmayı Vurmasınlar filminin Barış'ı tanınmaz halde!

OZAN BİLEN KİMDİR?

Ozan Bilen, 11 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Pera Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Oyunculuğu bölümünü bitiren Bilen, 1989 yılında henüz 5 yaşındayken Uçurtmayı Vurmasınlar filmiyle milyonlarca kişi tarafından tanındı. Uçurtmayı Vurmasınlar filmi, yayınlandığı dönem Antalya Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Uçurtmayı Vurmasınlar filminin Barış'ı tanınmaz halde!

Ozan Bilen, Girdap filmindeki performansıyla 2. Yeşilçam Ödülleri Genç Yetenek Özel Ödülleri'nde aday olarak gösterildi. Oyunculuğu meslek edinen Bilen, birçok güçlü yapımda rol aldı.

OZAN BİLEN'İN YER ALDIĞI YAPIMLAR

-Sinema-
Sevgili Komşum (2018) - Kablocu
Hile Yolu (2012)
Şimdiki Zaman (2011)
Labirent (2011) - Rasim
Yılanlar ve Güvercinler (2010) - Maksut
Kars Öyküleri (2010) - Ozan
Girdap (2008) - Umut
Kader (2006) - Zagor
Sır Çocukları (2002) - Hoca
Menekşe Koyu (1991) - Ali
Uçurtmayı Vurmasınlar (1989) - Barış

Uçurtmayı Vurmasınlar filminin Barış'ı Ozan Bilen'i şimdi gören tanıyamıyor!

-Televizyon-
İşler Güçler (2012) - İşportacı
Acayip Hikayeler (2012) - Yavuz
Vatan Yarası (2011) - Erzurumlu Ahmet
Ramazan Güzeldir (2009) - Yücel
Bir Varmış Bir Yokmuş (2008) - Yılmaz
Yersiz Yurtsuz (2007) - Güven
Yaban (1996) - Hasan
Deniz Bekliyordu (1996) - Deniz
Gül ve Diken (1995)
Üç Kişilik Dünya (1993)
Saygılar Bizden (1992)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt!Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt!
PARTNERTürkiye ABD'den F-16 talep etti mi? Reuters'ın iddiasıyla ilgili açıklamaTürkiye ABD'den F-16 talep etti mi? Reuters'ın iddiasıyla ilgili açıklama
Tedavi gören Fatma Girik'in son durumu nasılTedavi gören Fatma Girik'in son durumu nasıl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler: Ciyak ciyak bağıran!

Olay sözler: Ciyak ciyak bağıran!

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

Trans bireyin sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Trans bireyin sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Milli sporcuya trafikte kurşun yağmuru

Milli sporcuya trafikte kurşun yağmuru

Kadıköy'de maç sonu şok! İsyan ettiler...

Kadıköy'de maç sonu şok! İsyan ettiler...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Seviyesiz tartışma: "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben"

Seviyesiz tartışma: "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben"

Boşanma kararı sonrası keyfi yerinde

Boşanma kararı sonrası keyfi yerinde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.