Uçurtmayı Vurmasınlar filminin Barış'ı Ozan Bilen'i şimdi gören tanıyamıyor!

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Uçurtmayı Vurmasınlar filminde 'Barış' karakterine hayat veren Ozan Bilen'in yıllar içindeki değişimine, gelin hep birlikte bakalım.
Ozan Bilen, 11 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Pera Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Oyunculuğu bölümünü bitiren Bilen, 1989 yılında henüz 5 yaşındayken Uçurtmayı Vurmasınlar filmiyle milyonlarca kişi tarafından tanındı. Uçurtmayı Vurmasınlar filmi, yayınlandığı dönem Antalya Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.
Ozan Bilen, Girdap filmindeki performansıyla 2. Yeşilçam Ödülleri Genç Yetenek Özel Ödülleri'nde aday olarak gösterildi. Oyunculuğu meslek edinen Bilen, birçok güçlü yapımda rol aldı.
-Sinema-
Sevgili Komşum (2018) - Kablocu
Hile Yolu (2012)
Şimdiki Zaman (2011)
Labirent (2011) - Rasim
Yılanlar ve Güvercinler (2010) - Maksut
Kars Öyküleri (2010) - Ozan
Girdap (2008) - Umut
Kader (2006) - Zagor
Sır Çocukları (2002) - Hoca
Menekşe Koyu (1991) - Ali
Uçurtmayı Vurmasınlar (1989) - Barış
-Televizyon-
İşler Güçler (2012) - İşportacı
Acayip Hikayeler (2012) - Yavuz
Vatan Yarası (2011) - Erzurumlu Ahmet
Ramazan Güzeldir (2009) - Yücel
Bir Varmış Bir Yokmuş (2008) - Yılmaz
Yersiz Yurtsuz (2007) - Güven
Yaban (1996) - Hasan
Deniz Bekliyordu (1996) - Deniz
Gül ve Diken (1995)
Üç Kişilik Dünya (1993)
Saygılar Bizden (1992)
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