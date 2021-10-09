Uçurtmayı Vurmasınlar filminin Barış'ı Ozan Bilen'i şimdi gören tanıyamıyor!

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Uçurtmayı Vurmasınlar filminde 'Barış' karakterine hayat veren Ozan Bilen'in yıllar içindeki değişimine, gelin hep birlikte bakalım.

OZAN BİLEN KİMDİR?

Ozan Bilen, 11 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Pera Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Oyunculuğu bölümünü bitiren Bilen, 1989 yılında henüz 5 yaşındayken Uçurtmayı Vurmasınlar filmiyle milyonlarca kişi tarafından tanındı. Uçurtmayı Vurmasınlar filmi, yayınlandığı dönem Antalya Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Ozan Bilen, Girdap filmindeki performansıyla 2. Yeşilçam Ödülleri Genç Yetenek Özel Ödülleri'nde aday olarak gösterildi. Oyunculuğu meslek edinen Bilen, birçok güçlü yapımda rol aldı.

OZAN BİLEN'İN YER ALDIĞI YAPIMLAR

-Sinema-

Sevgili Komşum (2018) - Kablocu

Hile Yolu (2012)

Şimdiki Zaman (2011)

Labirent (2011) - Rasim

Yılanlar ve Güvercinler (2010) - Maksut

Kars Öyküleri (2010) - Ozan

Girdap (2008) - Umut

Kader (2006) - Zagor

Sır Çocukları (2002) - Hoca

Menekşe Koyu (1991) - Ali

Uçurtmayı Vurmasınlar (1989) - Barış

-Televizyon-

İşler Güçler (2012) - İşportacı

Acayip Hikayeler (2012) - Yavuz

Vatan Yarası (2011) - Erzurumlu Ahmet

Ramazan Güzeldir (2009) - Yücel

Bir Varmış Bir Yokmuş (2008) - Yılmaz

Yersiz Yurtsuz (2007) - Güven

Yaban (1996) - Hasan

Deniz Bekliyordu (1996) - Deniz

Gül ve Diken (1995)

Üç Kişilik Dünya (1993)

Saygılar Bizden (1992)



