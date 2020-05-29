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Uçurum kenarında, sosyal mesafeli cuma namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 14:10 | Son Güncelleme

Sivas'ta, 75 metrelik uçurumun kenarında bulunan Abdulvahabi Gazi Camisi'nde sosyal mesafeli olarak cuma namazı kılındı.

Yukarı Tekke Mezarlığı içinde yer alan Abdulvahabi Gazi Camisi ve Türbesi, 1972 yılında eski ve küçük mahalle mescidiyken, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce yıktırılarak, yerine 2 katlı yeni cami yaptırıldı. Yüksek tepeye yaptırılan cami, Hz. Muhammed'in sancaktarı olduğu rivayet edilen Abdulvahabi Gazi Türbesi nedeniyle cuma ve bayram namazları ile dini günlerde ziyaretçi akınına uğruyor. Cami, ayrıca Osmanlı padişahlarından Kanunu Sultan Süleyman'ın oğlu Bayezid ve oğullarının da türbesini içinde barındırıyor. Yaklaşık 75 metrelik uçurumun kenarında bulunan cami, konumu nedeniyle de görenlerin ilgisini çekiyor.

Koronavirüs nedeniyle cuma namazı kısıtlaması sonrası camide, sessizlik hakim oldu. Normalleşme sürecine girilirken alınan kararlar sonrası cuma namazları, bugün sosyal mesafeli olarak kentte belirlenen camilerde kılındı. Kentin sembollerinden olan uçurumun kenarındaki Yukarı Tekke Abdulvahabi Gazi Camisi ve Türbesi yasağın kaldırılmasının ardından bugün cemaati ile buluştu. Uçurum kenarında kılınan sosyal mesafeli cuma namazı ise havadan dronla görüntülendi. Halk, aylar sonra cuma namazı kılmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, kurallar ve sosyal mesafeye uymaya özen gösterdiklerini dile getirdi.

(DHA)

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