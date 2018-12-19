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Uçurum manzaralı öğle yemeği: Dünyanın en sıra dışı restoranları

DÜNYA HABERLERİ  | 19.12.2018 08:59 | Son Güncelleme

Avrupa'nın en yüksek dağına restoran açmak aklınıza gelir miydi? Volkan ateşinde pişirilen yemekler, İsviçre Alpleri'nde veya uçurum manzaralı yemek sunumları... İşte dünyanın en enteresan restoran mekanları.

Bazı mekan sahiplerinin farklılıklarını ortaya koymak için açtığı sıra dışı mekan yerleri...

Dünyanın en sıra dışı restoranları

İsviçre Alpleri'nde bulunan Berggasthaus Aescher Otelinin misafirleri, eşsiz manzaranın eşliğinde yemeklerini yiyorlar.
Fransa Alpleri'nde yer alan Avrupa'nın en yüksek dağı olan Aiguille du Midi Dağı'nın zirvesinde bulunan restoran, günde sadece iki saat açık. 842 metre yüksekliğinde bulunan restorana ulaşmak için turistlerin tırmanması veya helikopterle oraya inmesi gerekiyor.
Çin'deki Hua Shan Dağı'nın zirvesinde bulunan çay bahçesi, deniz seviyesinden 2 160 metre yükseklikte bulunmaktadır.
Son zamanlarda buzdan oyma oteller ve restoranlar trend haline geldi. Bunlardan en meşhuru Finlandiya'da bulunuyor. Her sene Ocak ayının sonuna doğru hizmet vermeye başlayan LumaLinna Restoranı'nın buzdan oyma masalarında misafirler yaklaşık eksi 5 derece sıcaklıkta yemekleri yiyebilir.
Maldivler'de bulunan Ithaa Undersea Restaurant, pek çok kez 'dünyanın en güzel restoranı' seçildi. Denizin 5 metre altında yer alan ve çevresi tamamen camla kaplı olan mekan, dünyanın dört bir yanından tıristlerin yoğun ilgisini görüyor.
Avustralya'nın Ayers Rock bölgesinde bulunan restoranın en büyük özelliği, çölün ortasında olması.
Kenya’daki Giraffe Manor Otelinin restoranında zürafalar sabah ve akşam yemeklerinde otelin konuklarını düzenli olarak karşılarlar. Kenyanın'nın Langata kentindeki 140 dönüm yerli ormanla çevrili olan otelin sadece 12 lüks süiti bulunmaktadır.
İspanya'daki El Diablo Volkanı'nın hemen dibine kurulmuş olan bu restoranda yemekler volkan ateşiyle pişiriliyor.
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