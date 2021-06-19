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Uçuruma 2 metre kala mucize kurtuluş

19.06.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da virajı alamayarak çarptığı otomobil ile birlikte 20 metre şarampole yuvarlanan araçlardaki sürücüleri, uçuruma 2 metre kala önlerine çıkan ağaç ölümden kurtardı. Yaralanan sürücüler hastanede tedavi altına alındı.

Uçuruma 2 metre kala mucize kurtuluş

İlginç kaza, Samsun'un Tekekköy ilçesi Asarağaç Tabiat Parkı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Toraman'ın kullandığı otomobil virajı alamayarak yol kenarında park halinde olan, içinde sürücüsü Turgut Kutbay'ın bulunduğu otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de 20 metrelik dik yamaçtan yuvarlandı. Kazada yaralanan araç sürücüleri Yılmaz Toraman ve Turgut Kutbay'ı ölümden uçuruma 2 metre kala araçların çarparak durduğu ağaç kurtardı. Yaralanan her iki aracın sürücüsü 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Dik yamaçtan aşağı uçan otomobiller ise iki çekicinin birden yardımıyla güçlüklü bulundukları yerden çıkartıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun
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