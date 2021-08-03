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  4. Uçuruma birkaç metre kala durdu! Kuşadası'nda korkunç kaza

Uçuruma birkaç metre kala durdu! Kuşadası'nda korkunç kaza

03.08.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu anlaşılan sürücü, şarampole uçtu. Gece karanlığında gerçekleşen kaza, şans eseri devriye gezen itfaiye ve jandarma ekiplerinin önünde gerçekleşti. Alkollü sürücü, ekiplerin yardımıyla hastaneye götürüldü.

Uçuruma birkaç metre kala durdu! Kuşadası'nda korkunç kaza

Kaza, Kirazlı yolu üzerinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazmi T. kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Şans eseri uçuruma birkaç metre mesafede duran otomobil askıda kaldı.

KAZA, İTFAİYE VE JANDARMA EKİPLERİNİN ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Bölgede ring halinde dolaşan itfaiye ve jandarma ekiplerinin önünde olan kaza olası bir facianın önüne geçti. Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan Nazmi T. ve yabancı uyruklu kadın ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aydın
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