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Uçuruma devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 22:42 | Son Güncelleme

BOLU'da, kontrolden çıkarak ormanlık alana uçan odun yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı.

BOLU'da, kontrolden çıkarak ormanlık alana uçan odun yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı. Kamyon, daha fazla uçurumdan yuvarlanmaması için zincirle bağlanırken, itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından kamyonda bulunan yolcu sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Gölcük Tabiat Parkı yolunda meydana geldi. Karacasu beldesi yönüne seyir halinde olan Recep ACAR idaresindeki 14 EU 426 plakalı odun yüklü kamyon kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ön kısmı hurdaya dönen kamyonda bulunan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi?ne kaldırıldı. Araç, daha fazla uçurumdan yuvarlanmaması için zincirle bağlandı. Hurdaya dönen kamyonda sıkışan yolcu Abdullah Akgül?ü kurtarmak için itfaiye ve UMKE ve jandarma ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda Akgül, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akgül, İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi?ne götürüldü.

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