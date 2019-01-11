Uçuruma devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, pikabın uçuruma devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Sarıgöl'den Buldan'a giden Özer Çil'in kullandığı 20 ASP 48 plakalı pikap, Selimiye Mahallesi Makas mevkisinde yaklaşık 15 metrelik uçuruma devrildi.

Araçtakilere, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinden yönlendirilen itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Kazada yaralanan sürücü ile Arife Çil, Ayşe Kırer ve ilkokul öğrencisi Betül Sena Kırer, Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan sürücü Çil ile Ayşe Kırer, Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

