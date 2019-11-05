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Uçuruma düşen kadın kendisini kurtarmak isteyen ekiplere cep telefonu arattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 08:09 | Son Güncelleme

Bursa’da alkollü olduğu iddia edilen genç kız uçurumdan aşağıya yuvarlandı.

Bursa’da alkollü olduğu iddia edilen genç kız uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kendisini kurtarmaya gelen ekiplere telefonu bulmadan çıkmam diyen genç kız 1 saatin sonunda düştüğü yerden kurtarıldı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, kameraları kapatın çekmeyin” diyen genç kız aynı zamanda kameralara el sallayarak gülümsedi.

Olay Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi Teleferik mahallesinde bulunan Zeyniler köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre gece geç saatlerde manzara izlemek için dağa çıkan vatandaşlar bir kadının imdat çığlıklarını duydu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri uçurumdan 20 metre aşağıya yuvarlanan Serpil Ç.’yi (25) gördü. Olay yerine AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

“Telefonum olmadan çıkmam dedi itfaiye ekipleri seferber oldu”

Halat yardımı ile aşağıya inen ekipler baygın halde yatan genç kızı uyandırıp yukarı çıkarmak istedi fakat genç kız telefonunun düştüğünü belirtti. Telefonum olmadan yukarıya çıkmam diyen genç kızı kurtarmak isteyen ekipleri telefonu bulmak için seferber oldu. Yaklaşık 1 saatin sonunda telefonu bulup Serpil Ç.’ye teslim eden ekipler sedye yardımı ile genç kızı yukarıya çıkardı.

“Kameralara önce çekmeyin dedi sonra gülümseyerek el salladı”

Yaklaşık 1 saatin sonucunda düştüğü yerden kurtarılan Serpil Ç. Kendisini göreüntüleyen basın mensuplarını görünce önce çekmeyin dedi, daha sonra gülümseyerek kameralara el salladı. Öte yandan hafif şekilde yaralanan genç kız sedye ile ambulansa bindirilmek isterken ortalığı birbirine katarak söz verdiniz hastaneye gitmeyeceğim” dedi.
Yaralı Serpil Ç. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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