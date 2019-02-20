Uçuruma düşen keçiyi AFAD kurtardı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde uçuruma düşen keçi, AFAD ekipleri tarafından başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi’nde hayvanlarını otlatmaya çıkan A.E., keçilerinden birinin uçuruma düştüğünü fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, kısa sürede keçinin bulunduğu yere indi. Keçinin boynuzlarına ip geçiren ekipler, sakinleştirdikleri keçiyi yukarı çıkardılar. Sağ salim kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.



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