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Uçuruma düşen kişi ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 20:06 | Son Güncelleme

Uçuruma düşen kişi ağır yaralandı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde uçuruma düşen kişi ağır yaralandı.

Güngörmüş köyü dağlık alanına arkadaşlarıyla gezmeye giden Mehmet Garip Erdoğan (37) dengesini kaybederek uçuruma düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ve sağlık ekipleri, Erdoğan'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

AFAD ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasıyla uçurumdan kurtarılan Erdoğan, ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erdoğan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Adıyaman Dağda gezerken uçurumdan düştü gerger

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