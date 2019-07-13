HABER

Uçuruma düşen otomobilden atlayarak kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 21:24 | Son Güncelleme

Uçuruma düşen otomobilden atlayarak kurtuldu

Amasya'da uçuruma düşen otomobilin sürücüsü araçtan atlayarak kurtuldu.

Mete Uçay'ın (19) kullandığı 05 EL 220 plakalı otomobil, Soğukpınar mevkisinde yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Sürücü, son anda araçtan atlayarak uçuruma düşmekten kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayı sıyrıklarla atlatan sürücü, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Hurdaya dönen araç, Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerince çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
Dalaman'da çıkıp Fethiye’ye sıçrayan yangın söndürüldüDalaman'da çıkıp Fethiye’ye sıçrayan yangın söndürüldü
Klasik otomobil tutkunları Hititlerin başkentinde buluştuKlasik otomobil tutkunları Hititlerin başkentinde buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya atladı Hurdaya Döndü uçuruma giden otomobil

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

F.Bahçe'ye Kjaer'den haber var

F.Bahçe'ye Kjaer'den haber var

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dalaman'da çıkıp Fethiye’ye sıçrayan yangın söndürüldü

Dalaman'da çıkıp Fethiye’ye sıçrayan yangın söndürüldü

3 yılda 29 bin 382 kamu görevlisine FETÖ davası

Darbe girişiminin bilançosu: Tam 223 bin 357 kişiye soruşturma

Kepsut'ta balık ölümlerinin oksijensizlikten olduğu açıklandı

Binlercesi ölmüştü! Sebebi belli oldu

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz günü alınacak tedbirleri açıkladı

İstanbul'da 15 Temmuz tedbirleri: 25 bin personel görevlendirilecek

Ulaştırma Bakanı açıkladı: FSM Köprüsü'nün birinci etabı bu gece trafiğe açılıyor

Bakan açıkladı: Bu gece trafiğe açılıyor!

Batman'da çocukların kavgasına büyükler de katıldı: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.