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Uçuruma düşen paraşütçüyü AFAD kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 15:22 | Son Güncelleme

ADANA'da  yamaç paraşütü ile uçuşa geçtiği sırada dengesini kaybederek uçuruma düşen Muhammet Algan'ı (27)  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi kurtardı.

Uçuruma düşen paraşütçüyü AFAD kurtardı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da yamaç paraşütü ile uçuşa geçtiği sırada dengesini kaybederek uçuruma düşen Muhammet Algan'ı (27) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi kurtardı.
Olay, Çukurova İlçesi Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde Muhammet Algan yamaç paraşütü ile uçuşa geçtiği anda yeterli hızı yakalayamadı. Dengesini kaybeden Algan, uçuruma düşüp ağaca takıldı. Olayı gören Algan'ın arkadaşları uçuruma inmeye çalıştı. Ancak ayağı kırılan Algan'ı çıkaramayan arkadaşları kurtarma ekiplerini aradı. Olay yerine gelen AFAD ekibi ise, Algan'ı düştüğü 25 metrelik uçurumdan halatlar yardımıyla kurtardı. Yüzünde ve çeşitli yerlerinde de sıyrıklar olan Algan, tedavi için hastaneye götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Uçuruma düşen paraşütçüyü AFAD kurtardıUçuruma düşen paraşütçüyü AFAD kurtardıUçuruma düşen paraşütçüyü AFAD kurtardıUçuruma düşen paraşütçüyü AFAD kurtardı

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