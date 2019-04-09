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Uçuruma düşerek ölen Ece, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 19:18 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, doğa yürüyüşü için gittiği dağlık alanda arkadaşıyla görüntülü konuşma yaparken yaklaşık 80 metreden uçuruma düşerek yaşamını yitiren 14 yaşındaki Ece Türkoğlu, toprağa verildi.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, doğa yürüyüşü için gittiği dağlık alanda arkadaşıyla görüntülü konuşma yaparken yaklaşık 80 metreden uçuruma düşerek yaşamını yitiren 14 yaşındaki Ece Türkoğlu, toprağa verildi.

Atatürk Ortaokulu 8'nci sınıf öğrencisi Ece Türkoğlu, dün yanındaki 3 arkadaşıyla birlikte, Pamukkale'nin Bağbaşı Mahallesi'ndeki Seyir Tepesi'nin bulunduğu dağlık alana gitti. Arkadaşıyla telefonda görüntülü konuştuğu sırada dengesini kaybeden Ece, yaklaşık 80 metre yükseklikteki uçuruma düşerek hayatını kaybetti. Ece'nin cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemleri sonrası Ece Türkoğlu'nun cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Türkoğlu için bugün ikindide, Asri Mezarlık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Türkoğlu'nun ailesi, yakınları ve okul arkadaşları katıldı. Türkoğlu'nun yakın arkadaşları, cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Törende, anne Ayşe ve baba Muammer Türkoğlu da kızının tabutu başında gözyaşı döktü. Ece Türkoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Kayhan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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