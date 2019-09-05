Uçuruma düşmekten ağaç kurtardı

Tokat’ta Kızıliniş mevkisinde kontrolden çıkan ve virajı alamayan kamyonet uçuruma yuvarlanmaktan ağaca çarparak kurtuldu. Kazada kamyonetin şoförü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat-Sivas karayolunun 25’inci kilometresinde bulunan Kızıliniş mevkisinde Tokat istikametine seyreden C.Ç.(35) idaresindeki 58 AK 039 plakalı kamyonet bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan ve virajı alamayarak şarampole uçan kuru gıda yüklü kamyonet ağaca çarparak durabildi. Kazanın diğer şoförler tarafından polise bildirilmesiyle birlikte şoförün sıkışma ihtimaline karşı kaza yerine AFAD ve İtfaiye ekipleri de yönlendirildi. Araçtan çıkarılan C.Ç. 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.



