Uçuruma düştü, sedyeyle çıkarıldı

Serkan KILINÇ/MAÇKA (Trabzon),(DHA)- TRABZON'un Maçka ilçesinde, yolda yürürken dengesini kaybederek uçuruma düşerek yaralanan Hamit Demirel (38), AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün gece saatlerinde, ilçeye bağlı Gürgenağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Trabzon'a bayram tatili için gelen Hamit Demirel, yolda yürürken dengesini kaybederek uçuruma düştü. Durumu gören mahallelinin ihbarı üzerine bölge sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Mahallelinin de eşlik ettiği arama çalışmalarında, Demirel'e sabah saatlerinde ulaşıldı. Uçurumda, yaralı ve bitkin halde bulunan Demirel, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp sedyeyle yola taşındı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Demirel, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Demirel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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