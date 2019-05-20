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Uçuruma yuvarlanan AA muhabirine hakaret eden şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 17:43 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, AA Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı’nın uçurumdan yuvarlanmasına ilişkin, sosyal medya üzerinden hakaret eden bir şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, AA Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı’nın uçuruma yuvarlanmasına ilişkin, sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşımlar yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı.

Uçuruma yuvarlanan AA muhabirine hakaret eden şüpheli yakalandı

Eskişehir’de, AA Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı’nın uçurumdan yuvarlanmasına ilişkin, sosyal medya üzerinden hakaret eden bir şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, AA Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı’nın uçuruma yuvarlanmasına ilişkin, sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşımlar yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı. Adli soruşturma başlatılan 19 şüpheliden biri olan İlyas N. (58) Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki evinde yakalandı.
Öte yandan, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki sorgusunun akabinde adliyeye sevk edildi.

Uçuruma yuvarlanan AA muhabirine hakaret eden şüpheli yakalandı

Uçuruma yuvarlanan AA muhabirine hakaret eden şüpheli yakalandı

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