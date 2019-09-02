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Uçuruma yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan 3 bin rakımlı Mereto dağının zirvesine doğru ilerleyen minibüs uçuruma yuvarlandı.

Uçuruma yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldu

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan 3 bin rakımlı Mereto dağının zirvesine doğru ilerleyen minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü, araçtan atlayarak kurtuldu.
Olay, sabah saatlerinde Merto dağı eteklerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bülent Baran idaresindeki 34 GD 1431 plakalı minibüs, Mereto dağında bulunan yayladaki vatandaşları köye taşımak için Örenağıl köyünden hareket etti. Mereto dağının zirvesine yakın bir rampadan geriye doğru kaymaya başlayan araç, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Şoför araçtan atlayarak kurtulurken, minibüs yaklaşık 800 metre yuvarlandıktan sonra durdu.
Bülent Baran, aracını yeni aldığını ve taksitlerinin bitmediğini söyledi. Aracının tek geçim kaynağı olduğunu kaydeden Baran, yetkililerden kendisine yardım edilmesini istedi.
Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Uçuruma yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldu

Uçuruma yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldu

Uçuruma yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldu

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