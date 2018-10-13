Uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü yaşamını yitirdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Babadağ ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Ocak (63) idaresindeki 20 ED 461 plakalı cip, Başalan Yayla yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan cip, dere yatağında durdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri, Ocak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ocak'ın cesedi, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

