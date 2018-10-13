Uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü yaşamını yitirdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Babadağ ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Ocak (63) idaresindeki 20 ED 461 plakalı cip, Başalan Yayla yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan cip, dere yatağında durdu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri, Ocak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ocak'ın cesedi, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!
Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı
Hırsızlık için girdiği evdeki kadına dehşeti yaşattı!
Anne dayağından kaçtı, balkondan atladı
AK Parti'den ABD'li rahip Brunson açıklaması
İYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti
BBC’nin kraliyet düğünü canlı yayınında altyazı kazası: 'Prenses’in göğüsleri ne güzel'
Nepal'de şiddetli fırtına! Çok sayıda dağcı hayatını kaybetti
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...
Facebook 40 milyon kişinin hesabını kapattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum