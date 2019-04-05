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Uçuruma yuvarlanan inekler 6 saatte kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 13:06 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde yamaçtan uçuruma yuvarlanan 2 inek, AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Uçuruma yuvarlanan inekler 6 saatte kurtarıldı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde yamaçtan uçuruma yuvarlanan 2 inek, AKUT ekiplerince kurtarıldı.
Bayat ilçesinde yaşayan Muhterem Bardakçı, dün sabah ineklerini otlatmak için Eğerli Mevkii'ne götürdü. Öğle saatlerinde ise 2 inek yamaçtan yuvarlandı. İnekleri kurtaramayan Bardakçı, AFAD İl Müdürlüğü'nden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen 5 kişilik AKUT ekibi, yaklaşık 6 saat süren çalışmanın sonunda inekleri halat yardımıyla kurtardı.

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Uçuruma yuvarlanan inekler 6 saatte kurtarıldıUçuruma yuvarlanan inekler 6 saatte kurtarıldı

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