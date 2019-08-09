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Uçuruma yuvarlanan kadını AFAD kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 20:59 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, seyir terasında dengesini kaybederek uçuruma yuvarlanarak yaralanan Fatmagül C., AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Uçuruma yuvarlanan kadını AFAD kurtardı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, seyir terasında dengesini kaybederek uçuruma yuvarlanarak yaralanan Fatmagül C., AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Gökçay Mesirelik Alanı mevkiinde meydana geldi. Seyir terasında çevreyi izleyen Fatmagül C., iddiaya göre dengesini kaybederek uçurama yuvarlandı. Kayalıklara düşen Fatmagül C., çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri ip istasyon kurarak kadının bulunduğu alana indi. Yaralı kadın daha sonra sedyeye bağlanarak seyir terasına çıkarıldı. Fatmagül C. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fatmagül C'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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Uçuruma yuvarlanan kadını AFAD kurtardıUçuruma yuvarlanan kadını AFAD kurtardıUçuruma yuvarlanan kadını AFAD kurtardıUçuruma yuvarlanan kadını AFAD kurtardı

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