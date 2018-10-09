Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki Elif Naz bebek öldü, 3 kişi yaralandı

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 yaşındaki Elif Naz Kaba öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi'nde meydana geldi. Osmaniye'den Türkoğlu'na giden Osman Kaba (31) yönetimindeki 46 ML 720 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. kazada Elif Naz Kaba olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Osman Kaba ile eşi Zeynep Kaba (27) ve oğlu Mehmet Ali Kaba (6) ise yaralandı.

İhbar üzerine ola yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Minik Elif Naz Kaba'nın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kondu.

