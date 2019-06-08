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Uçuruma yuvarlanan traktörde ölen aile toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 19:53 | Son Güncelleme

ÇORUM’un İskilip ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan traktörün şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden Galip ile eşi Güllü ve çocukları Berkay Karadana, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Uçuruma yuvarlanan traktörde ölen aile toprağa verildi

Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/İSKİLİP (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un İskilip ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan traktörün şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden Galip ile eşi Güllü ve çocukları Berkay Karadana, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde İskilip ilçesi İbik köyü Semerkaya mevkiinde meydana geldi. Galip Karadana yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Galip ile birlikte eşi Güllü ve oğulları Berkay Karadana olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan akrabaları Süleyman Karadana ise hastanede tedaviye alındı.
BAYRAM ZİYARETİNE GELMİŞLER
Karadana ailesinin Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Ankara'dan Çorum'a geldiği, akraba ziyareti dönüş yolunda kaza geçidi öğrenildi.
CENAZELERİ YAN YANA DEFNEDİLDİ
Kazada hayatını kaybeden baba Galip ile eşi Güllü ve oğlu Berkay Karadana'nın cenazesi, bugün İskilip ilçesi İbik köyüne ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Uçuruma yuvarlanan traktörde ölen aile toprağa verildiUçuruma yuvarlanan traktörde ölen aile toprağa verildiUçuruma yuvarlanan traktörde ölen aile toprağa verildiUçuruma yuvarlanan traktörde ölen aile toprağa verildi

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