HABER

Uçuruma yuvarlanan traktörünün altında can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 16:39 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde İbrahim Contarlı(45), tarla sürdüğü traktörüyle uçuruma yuvarlandı.

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde İbrahim Contarlı(45), tarla sürdüğü traktörüyle uçuruma yuvarlandı. Contarlı, hayatını kaybetti. Olay Kadirli ilçesine bağlı Karakütük Köyü Contarlılar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre zeytin bahçesinde çalışan 3 çocuk babası İbrahim Contarlı, 80 KA 796 plakalı traktörüyle tarla sürmeye başladı. Ancak bir anlık dalgınlıkla uçuruma yuvarlandı. Traktörün altında kalan Contarlı’yı kurtarmak için jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Olay yerine belediyeye ait iş makineleri sevk edildi. İş makinelerinin uzun süren çalışması sonucu Contarlı'nın cesedi traktörün altından çıkartılabildi. İbrahim Contarlı'nın cesedi Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERBöyle evlilik olmaz!Böyle evlilik olmaz!
Genç kızları fuhşa teşvikle suçlanan 2 kişi tutuklandıGenç kızları fuhşa teşvikle suçlanan 2 kişi tutuklandı
Oteldeki dolapları soyan hırsızlar yakalandıOteldeki dolapları soyan hırsızlar yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Böylesi ilk kez oluyor! AK Parti'de teşkilat ayaklandı

Böylesi ilk kez oluyor! AK Parti'de teşkilat ayaklandı

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Satacağı sabunun ismi ‘Mardin Monroe’ olacak

Satacağı sabunun ismi ‘Mardin Monroe’ olacak

Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Acil serviste 7 saat bekletildi! Doktor geldiğinde çok geçti...

İstanbul'daki operasyonda yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'da yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'a bir de böyle bakın

İstanbul'a bir de böyle bakın

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.