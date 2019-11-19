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Uçuruma yuvarlanıp yanan kamyonetten sağ çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 20:54 | Son Güncelleme

Yalova’da uçuruma yuvarlanıp taklalar atan kamyonet alev alev yanarken sürücü kamyonetten sağ olarak çıktı.Esenköy ilçesinde pazara giden ismi belirlenemeyen bir pazarcı, ilçe girişinde kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi uçuruma yuvarlandı.

Yalova’da uçuruma yuvarlanıp taklalar atan kamyonet alev alev yanarken sürücü kamyonetten sağ olarak çıktı.
Esenköy ilçesinde pazara giden ismi belirlenemeyen bir pazarcı, ilçe girişinde kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi uçuruma yuvarlandı. Uçurumdan aşağı yuvarlanan kamyonet taklalar atarken kamyonet daha sonra alev alev yanmaya başladı. Aracın sürücüsü de hurdaya dönen ve yanan kamyonetten sağ olarak çıkmayı başardı. Alev alan kamyonete Esenköy itfaiye ekipleri anında müdahale ederek söndürdü. Yaşanan kazada can kaybı yaşanmadı.

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