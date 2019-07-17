HABER

Uçurumda bulunan ceset, üniversiteli Eyyüphan'ın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 12:04 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Güver Uçurumu'nda bulunan erkek cesedinin, 45 gün önce aynı bölgede kaybolan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a (20) ait olduğu anlaşıldı.

Uçurumda bulunan ceset, üniversiteli Eyyüphan'ın çıktı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Güver Uçurumu'nda bulunan erkek cesedinin, 45 gün önce aynı bölgede kaybolan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a (20) ait olduğu anlaşıldı. Baba İhsan Yıldız, cesedin üzerinden oğlunun kimliğinin çıktığını belirterek, "Oğlumun cenazesini sonunda buldum. Kesin ölüm nedeni otopside anlaşılacak" dedi.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'nda yürüyüşe çıkan Anadolu Kanyoning Kulübü üyesi bir grup gezgin, geçen pazartesi günü uçurumun tabanında insan iskeletine benzeyen kemik parçaları görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ve AFAD ekibi, saatler süren çalışma sonunda iskelete ulaştı. Yapılan incelemede erkeğe ait olduğu tespit edilen iskelet parçaları, sarp kayalıklar nedeniyle çıkarılması uzun süreceği ve karanlığa kalacağı için çalışmalara ara verildi. Dün sabah çalışmalara devam eden ekipler, 6 saatlik uğraşın ardından cesedi 120 metrelik uçurumun tabanından yukarı çıkarmayı başardı. Cenaze aracına konulan ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
'OĞLUMUN CENAZESİNİ SONUNDA BULDUM'
Adli tıpta incelenen cesedin üzerinden, Eyyüphan Yıldız'a ait kimlik çıktı. Baba İhsan Yıldız, otopsi işlemlerine yardımcı olması için DNA örneği verdi. İhsan Yıldız, "Oğlumun cenazesini sonunda buldum. Üzerinde oğluma ait kimlik çıktı. Kesin ölüm nedeni İstanbul'da yapılacak otopsinin ardından belirlenecek" dedi. Cenaze, otopsi için İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Uçurumda bulunan ceset, üniversiteli Eyyüphan'ın çıktıUçurumda bulunan ceset, üniversiteli Eyyüphan'ın çıktıUçurumda bulunan ceset, üniversiteli Eyyüphan'ın çıktıUçurumda bulunan ceset, üniversiteli Eyyüphan'ın çıktı

Fıkra gibi olay! Su kanalından geçip...Fıkra gibi olay! Su kanalından geçip...
Doğal sit alanına HES projesine tepkiDoğal sit alanına HES projesine tepki
Cihangazi köyü geleneksel bahar şenliğiCihangazi köyü geleneksel bahar şenliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika YKS 2019 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

ÖSYM açıkladı! Erişime açıldı

Kurbanlık hayvan için 'HAYSAG' mobil uygulaması

Kurbanlık hayvanlarla ilgili tüm bilgiler cebinizde olacak

Beşiktaş'taki kazada öldüğü sanılan Hiranur 37 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Öldüğü sanılan Hiranur 37 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Hakkari'de terörist mezarı kimlik tespiti için açıldı

Hakkari'de terörist mezarı kimlik tespiti için açıldı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

DEAŞ'lı kadınların yolculuğu deşifre oldu! Fransa'dan pikapla yola çıkmışlar

DEAŞ'lı kadınların yolculuğu deşifre oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.