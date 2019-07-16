Uçurumda bulunan erkek cesedi, 2'nci günde çıkarıldı

Alparslan ÇINAR- Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Güver Uçurumu'nda bulunan bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, 2 günlük çalışmanın ardından 120 metre derinlikten çıkarıldı. Cesedin, 45 gün önce aynı bölgede kaybolan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a (20) ait olabileceği değerlendiriliyor.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'nda yürüyüşe çıkan Anadolu Kanyoning Kulübü üyesi bir grup gezgin, dün uçurumun tabanında insan iskeletine benzeyen kemik parçaları görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ve AFAD ekibi saatler süren çalışma sonucunda iskelete ulaştı. Yapılan incelemede erkeğe ait olduğu tespit edilen iskelet parçaları, sarp kayalıklar nedeniyle çıkarılması uzun süreceği ve karanlığa kalacağı için çalışmalara ara verildi. Bu sabah çalışmalara devam eden ekipler, 6 saatlik uğraşın ardından cesedi 120 metrelik uçurumun tabanından yukarı çıkarmayı başardı.

KAYIP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE AİT OLMA İHTİMALİ

İnceleme yapan ekipler, üzerinde sadece pantolon ve ayakkabılar bulunan cesedin zemindeki suyla birlikte sürüklendiği ve kayaların arasına sıkıştığı ihtimali üzerinde duruyor. İskelet parçalarının yaklaşık 45 gün önce Güver Uçurumu yakınlarında kaybolan ve arama çalışmalarına rağmen bulunamayan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a ait olabileceğini değerlendiren ekipler, araştırmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Çalışmaların yapıldığı bölgeye gelen baba İhsan Yıldız da ekiplerden bilgi aldı. Bir süre çalışmaları izleyen Yıldız'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Cenaze aracına konulan ceset, kimliği ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Baba İhsan Yıldız, iskelet parçalarının oğluna ait olup olmadığıyla ilgili herhangi bir bulgu olmadığını, sonucun otopsiyle belirleneceğini söyledi.