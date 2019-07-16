HABER

Uçurumda bulunan erkek cesedi, 2'nci günde çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 16:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Güver Uçurumu'nda bulunan bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, 2 günlük çalışmanın ardından 120 metre derinlikten çıkarıldı.

Alparslan ÇINAR- Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Güver Uçurumu'nda bulunan bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, 2 günlük çalışmanın ardından 120 metre derinlikten çıkarıldı. Cesedin, 45 gün önce aynı bölgede kaybolan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a (20) ait olabileceği değerlendiriliyor. Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'nda yürüyüşe çıkan Anadolu Kanyoning Kulübü üyesi bir grup gezgin, dün uçurumun tabanında insan iskeletine benzeyen kemik parçaları görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ve AFAD ekibi saatler süren çalışma sonucunda iskelete ulaştı. Yapılan incelemede erkeğe ait olduğu tespit edilen iskelet parçaları, sarp kayalıklar nedeniyle çıkarılması uzun süreceği ve karanlığa kalacağı için çalışmalara ara verildi. Bu sabah çalışmalara devam eden ekipler, 6 saatlik uğraşın ardından cesedi 120 metrelik uçurumun tabanından yukarı çıkarmayı başardı. KAYIP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE AİT OLMA İHTİMALİ İnceleme yapan ekipler, üzerinde sadece pantolon ve ayakkabılar bulunan cesedin zemindeki suyla birlikte sürüklendiği ve kayaların arasına sıkıştığı ihtimali üzerinde duruyor. İskelet parçalarının yaklaşık 45 gün önce Güver Uçurumu yakınlarında kaybolan ve arama çalışmalarına rağmen bulunamayan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a ait olabileceğini değerlendiren ekipler, araştırmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Çalışmaların yapıldığı bölgeye gelen baba İhsan Yıldız da ekiplerden bilgi aldı. Bir süre çalışmaları izleyen Yıldız'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Cenaze aracına konulan ceset, kimliği ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Baba İhsan Yıldız, iskelet parçalarının oğluna ait olup olmadığıyla ilgili herhangi bir bulgu olmadığını, sonucun otopsiyle belirleneceğini söyledi.

PARTNERÜnlü çiftin Bodrum tatili tam gaz devam ediyorÜnlü çiftin Bodrum tatili tam gaz devam ediyor
Polis şehit eden katile ağırlaştırılmış müebbetPolis şehit eden katile ağırlaştırılmış müebbet
Şanlıurfa'da 6 kişinin öldüğü olayda eski vekilin oğlu da tutuklandıŞanlıurfa'da 6 kişinin öldüğü olayda eski vekilin oğlu da tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Küçük Toprak kocaman oldu! Son hali olay

Küçük Toprak kocaman oldu! Son hali olay

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Sancaktepe'de minibüse çarpan halk otobüsü dükkana girdi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü dükkana girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.