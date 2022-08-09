HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uçurumda dehşet! "Benimle ölüme var mısın?" dedi, sevgilisini tutup ölüme atladı! Korkunç olayda yeni gelişme

Uçurumda dehşet! "Benimle ölüme var mısın?" dedi, sevgilisini tutup ölüme atladı! Korkunç olayda yeni gelişme

09.08.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da eğlence mekanında kutlanan doğum günü sonrası yaşananlar kan dondurmuştu. Kentin ünlü güzellik uzmanı Mehlika Derici (35) ile erkek arkadaşı Selçuk Çetiner (41), kutlamanın ardından Aşıklar Tepesi'ne gitti. İddiaya göre çift kıskançlık yüzünden tartışırken Çetiner "Benimle ölüme var mısın?" dedi. Derici bu sözlere tepki gösterirken, Çetiner ise genç kadını da tutarak 25 metreden atladı. Korkunç olaya ilişkin yaşanan yeni gelişmeye göre görgü tanıklarının ifadeleri ortaya çıktı...

Uçurumda dehşet! "Benimle ölüme var mısın?" dedi, sevgilisini tutup ölüme atladı! Korkunç olayda yeni gelişme

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan dehşet kan dondurdu. Bölgenin ünlü güzellik uzmanı Mehlika Derici ile sevgilisi Selçuk Çetiner'in 25 metrelik uçurumdan atlamasının şoku sürerken, olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Doğum günü kutlamasının ardından Aşıklar Tepesi'nde yaşanan korkunç olaya ilişkin görgü tanıklarının ifadeleri ortaya çıkarken Çetiner'in Dericiyi önce iteklediği, daha sonra ise "Birlikte öleceğiz" diyerek kucaklayıp ölüme atladıkları öne sürüldü.

Eğlence sonrası dehşet! Sevgilisinin zorla kolundan tuttu ve uçurumdan ölüme atladılar "Benimle ölüme var mısın?"Eğlence sonrası dehşet! Sevgilisinin zorla kolundan tuttu ve uçurumdan ölüme atladılar "Benimle ölüme var mısın?"

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde önceki gece güzellik uzmanı Mehlika Derici ile çiftçilik yapan erkek arkadaşı Selçuk Çetiner'in Aşıklar Tepesi'ndeki uçurumdan düşerek ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre görgü tanığı ve aynı zamanda ikilinin arkadaşları Arda Tolunay Y. (26) ve Merve Y'nin (32) ifadelerine ulaşıldı.

0x0-son-dakika-guzellik-uzmani-mehlike-dericinin-olum-anini-anlattilar-kucakladi-kacamadi-1660018744539

"POLİSTEN KAÇMAK İÇİN AŞIKLAR TEPESİ'NE GİTTİ"

Merve Y. adlı görgü tanığı olayın etkisiyle şoka girdiğini anlatarak ifadesinde "Benim doğum günümdü. Eğlence mekanından çıktığımızda alkollüydük. Polis çevirmesini görünce arkadaşlarımızı uyardık. Selçuk, bunun üzerine polisten kaçmak için Aşıklar Tepesi'ne doğru otomobille çıktı.

"KUCAKLAYIP UÇURUMDAN ATLADI"

Biz de peşinden gittik. Aralarında kıskançlık yüzünden kavga çıktı. Önce Mehlika'yı itti. Biz yerden kaldırdık. Daha ne olduğunu anlayamadan 'Ölürsek birlikte öleceğiz' deyip, Mehlika'yı kucaklayıp, uçurumdan aşağıya atladı" dediği öğrenildi.

0x0-son-dakika-guzellik-uzmani-mehlike-dericinin-olum-anini-anlattilar-kucakladi-kacamadi-1660018750757

ÖNCE İTİŞME SONRA DEHŞET

Merve Y.'nin erkek arkadaşı Arda Tolunay Y. ise ifadesinde, arkadaşları Mehlika Derici, Selçuk Çetiner, kız arkadaşı Merve Y. (32) ve diğer 6 arkadaşı ile birlikte kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için balık restoranına gittiklerini belirtti. Restorandan çıktıktan sonra Marmaraereğlisi deniz feneri tarafına arabalarıyla gittiklerini, burada da bir müddet oturduklarını ve alkol aldıklarını söyledi. Daha sonra alkolün etkisiyle Mehlika Derici ile Selçuk Çetiner'in kendi aralarında kıskançlık yüzünden tartıştıkları ve itişme yaşandığını, sonrasında Selçuk Çetiner'in Mehlika Derici'yi belinden sararak beraber tepeden atladıklarını anlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaptı!İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaptı!
KPSS skandalının ardından o sınavda da şaibe iddiası!KPSS skandalının ardından o sınavda da şaibe iddiası!
Çok konuşulacak KPSS iddiası! 'Operasyonu orada yaptılar'Çok konuşulacak KPSS iddiası! 'Operasyonu orada yaptılar'
Anahtar Kelimeler:
İntihar Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Yarım saat arayla cinayet işledi, emniyetin önüne gidip...

Yarım saat arayla cinayet işledi, emniyetin önüne gidip...

Dünyaca ünlü yıldız hayatını kaybetti! "Hepimiz tekrar birlikte olacağız"

Dünyaca ünlü yıldız hayatını kaybetti! "Hepimiz tekrar birlikte olacağız"

Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek çağırdı

Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek çağırdı

Film gibi olay! Avrupa'ya geldiklerini sandılar ama...

Film gibi olay! Avrupa'ya geldiklerini sandılar ama...

3 bin nüfuslu adaya ziyaretçi akını! 180 bin kişi geldi, otellerde yer kalmadı

3 bin nüfuslu adaya ziyaretçi akını! 180 bin kişi geldi, otellerde yer kalmadı

İlginizi Çekebilir

Üstsüz dansı pahalıya patladı! İç çamaşırına bahşiş...

Üstsüz dansı pahalıya patladı! İç çamaşırına bahşiş...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.