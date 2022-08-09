Uçurumda dehşet! "Benimle ölüme var mısın?" dedi, sevgilisini tutup ölüme atladı! Korkunç olayda yeni gelişme

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan dehşet kan dondurdu. Bölgenin ünlü güzellik uzmanı Mehlika Derici ile sevgilisi Selçuk Çetiner'in 25 metrelik uçurumdan atlamasının şoku sürerken, olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Doğum günü kutlamasının ardından Aşıklar Tepesi'nde yaşanan korkunç olaya ilişkin görgü tanıklarının ifadeleri ortaya çıkarken Çetiner'in Dericiyi önce iteklediği, daha sonra ise "Birlikte öleceğiz" diyerek kucaklayıp ölüme atladıkları öne sürüldü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde önceki gece güzellik uzmanı Mehlika Derici ile çiftçilik yapan erkek arkadaşı Selçuk Çetiner'in Aşıklar Tepesi'ndeki uçurumdan düşerek ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre görgü tanığı ve aynı zamanda ikilinin arkadaşları Arda Tolunay Y. (26) ve Merve Y'nin (32) ifadelerine ulaşıldı.

"POLİSTEN KAÇMAK İÇİN AŞIKLAR TEPESİ'NE GİTTİ"

Merve Y. adlı görgü tanığı olayın etkisiyle şoka girdiğini anlatarak ifadesinde "Benim doğum günümdü. Eğlence mekanından çıktığımızda alkollüydük. Polis çevirmesini görünce arkadaşlarımızı uyardık. Selçuk, bunun üzerine polisten kaçmak için Aşıklar Tepesi'ne doğru otomobille çıktı.

"KUCAKLAYIP UÇURUMDAN ATLADI"

Biz de peşinden gittik. Aralarında kıskançlık yüzünden kavga çıktı. Önce Mehlika'yı itti. Biz yerden kaldırdık. Daha ne olduğunu anlayamadan 'Ölürsek birlikte öleceğiz' deyip, Mehlika'yı kucaklayıp, uçurumdan aşağıya atladı" dediği öğrenildi.

ÖNCE İTİŞME SONRA DEHŞET

Merve Y.'nin erkek arkadaşı Arda Tolunay Y. ise ifadesinde, arkadaşları Mehlika Derici, Selçuk Çetiner, kız arkadaşı Merve Y. (32) ve diğer 6 arkadaşı ile birlikte kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için balık restoranına gittiklerini belirtti. Restorandan çıktıktan sonra Marmaraereğlisi deniz feneri tarafına arabalarıyla gittiklerini, burada da bir müddet oturduklarını ve alkol aldıklarını söyledi. Daha sonra alkolün etkisiyle Mehlika Derici ile Selçuk Çetiner'in kendi aralarında kıskançlık yüzünden tartıştıkları ve itişme yaşandığını, sonrasında Selçuk Çetiner'in Mehlika Derici'yi belinden sararak beraber tepeden atladıklarını anlattı.

