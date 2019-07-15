Uçurumda erkek cesedi bulundu

Antalya Güver Uçurumu’nda bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Döşemealtı ilçesine bağlı Güver Uçurumu’nda meydana geldi. İddialara göre, 2 gün önce bölgeye gelen bir grup dağcı uçurumdan indikleri sırada iki kayanın arasına sıkışmış erkek cesedi olduğunu fark etti. Dağcılar, Manavgat ilçesine vardıktan sonra jandarma ekiplerine durumu ihbar etti. İhbarla olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri bölgede çeşitli incelemelerde bulunduktan sonra, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri aldıkları önlemin ardından aşağıya indi. Uzun süren uğraşlar sonucu cesedin yanına ulaşan ekipler, sarp kayalıklar nedeniyle cesedi yukarıya çıkarmakta zorlandı. Kurtarma çalışmaları ise havanın kararacak olması sebebiyle yarın sabaha ertelendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, yaklaşık 2 aydır bölgede kayıp olarak aranan ve telefonunda son sinyali Güver Uçurumu’ndan alınan üniversite öğrencisi Eyüphan Y.’ye ait (20) olduğundan şüpheleniliyor. Öte yandan bölgede cesedin bulunduğunu duyan Eyüphan Y.’nin babası İhsan Y.’nin ilk uçakla Adana’dan Antalya’ya doğru yola çıktığı öğrenildi.



