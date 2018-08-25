HABER

Uçurumda mahsur kalan 3 arıcı kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 09:37 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde, arı kovanlarını kontrol etmek amacıyla çıktıkları köyde sisin etkisiyle kaybolan ve uçurum kenarında mahsur kalan 3 kişi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince kurtarıldı.

Uçurumda mahsur kalan 3 arıcı kurtarıldı

Adem AKATİN/ARHAVİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Arhavi ilçesinde, arı kovanlarını kontrol etmek amacıyla çıktıkları köyde sisin etkisiyle kaybolan ve uçurum kenarında mahsur kalan 3 kişi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince kurtarıldı.
Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Arılı köyünde meydana geldi. Bölgede arıcılıkla uğraşan Cavit Poyraz (60), Yüksel Gedik (29) ve Caner Gedik (30) gece yarısı, kendilerine ait arı kovanlarını kontrol etmek amacıyla evlerinden çıktı. Kapista Deresi boyunca yürümeye başlayan 3 kişi, bulundukları bölgeye sis çökmesi üzerine daha fazla ilerleyemeyeceklerini anlayıp geri dönmek istedi. Sisin etkisini giderek artırmasıyla çevrelerini görmekte zorluk çeken 3 kişi, yolda karşılarına çıkan 400 metre yüksekliğindeki uçurumun kenarında mahsur kaldı, bağırarak köylülerden yardım istedi. Bağırma seslerini duyan köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma AKUT ve AFAD ekipleri, kaybolan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, uçurum olması ve hava şartları nedeniyle, sağlık durumlarının iyi olduğunu saptadığı kişileri kurtarma operasyonun tehlikeli olabileceği ihtimali üzerine, çalışmalarına bir süre ara vermek zorunda kaldı. Sisin dağılmasıyla bölgeye ulaşan AKUT ekipleri, uzun bir çalışmanın ardından mahsur kalanları kurtarmayı başardı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Uçurumda mahsur kalan 3 arıcı kurtarıldıUçurumda mahsur kalan 3 arıcı kurtarıldıUçurumda mahsur kalan 3 arıcı kurtarıldıUçurumda mahsur kalan 3 arıcı kurtarıldı

PARTNERGöründüğü gibi değil! Kadına yaklaştığına pişman olduGöründüğü gibi değil! Kadına yaklaştığına pişman oldu
Erzincan'da katliam gibi kaza: 3'ü çocuk, 7 ölü, 3 yaralıErzincan'da katliam gibi kaza: 3'ü çocuk, 7 ölü, 3 yaralı
Kahramanmaraş'ta çaldı, Adana'da yakalandıKahramanmaraş'ta çaldı, Adana'da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Filipinler Devlet Başkanı Duterte ABD ile dalga geçti: Evet biz dostuz

Filipinler Devlet Başkanı Duterte ABD ile dalga geçti: Evet biz dostuz

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

İlginizi Çekebilir

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Kurban Bayramı tatilinde Fethiye ve Ölüdeniz'de rekor yoğunluk!

Kurban Bayramı tatilinde Fethiye ve Ölüdeniz'de rekor yoğunluk!

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Önlem alındı, bu görüntü ortaya çıktı!

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Önlem alındı, bu görüntü ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!

Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

Korkunç ölüm!

Korkunç ölüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.