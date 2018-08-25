HABER

Uçurumda mahsur kalan 3 arıcı kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 12:12 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde, arı kovanlarını kontrol etmek amacıyla çıktıkları köyde sisin etkisiyle kaybolan ve uçurum kenarında mahsur kalan 3 kişi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince kurtarıldı.

Adem AKATİN/ARHAVİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Arhavi ilçesinde, arı kovanlarını kontrol etmek amacıyla çıktıkları köyde sisin etkisiyle kaybolan ve uçurum kenarında mahsur kalan 3 kişi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince kurtarıldı. Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Arılı köyünde meydana geldi. Bölgede arıcılıkla uğraşan Cavit Poyraz (60), Yüksel Gedik (29) ve Caner Gedik (30) gece yarısı, kendilerine ait arı kovanlarını kontrol etmek amacıyla evlerinden çıktı. Kapista Deresi boyunca yürümeye başlayan 3 kişi, bulundukları bölgeye sis çökmesi üzerine daha fazla ilerleyemeyeceklerini anlayıp geri dönmek istedi. Sisin etkisini giderek artırmasıyla çevrelerini görmekte zorluk çeken 3 kişi, yolda karşılarına çıkan 400 metre yüksekliğindeki uçurumun kenarında mahsur kaldı, bağırarak köylülerden yardım istedi. Bağırma seslerini duyan köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma AKUT ve AFAD ekipleri, kaybolan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, uçurum olması ve hava şartları nedeniyle, sağlık durumlarının iyi olduğunu saptadığı kişileri kurtarma operasyonun tehlikeli olabileceği ihtimali üzerine, çalışmalarına bir süre ara vermek zorunda kaldı. Sisin dağılmasıyla bölgeye ulaşan AKUT ekipleri, uzun bir çalışmanın ardından mahsur kalanları kurtarmayı başardı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

PARTNERArabadaki davetsiz misafir! İnanamayacaksınızArabadaki davetsiz misafir! İnanamayacaksınız
Kastamonu'daki orman yangını 18 saatte söndürüldü, 20 hektar yandıKastamonu'daki orman yangını 18 saatte söndürüldü, 20 hektar yandı
Müstakil ev, yangında kül olduMüstakil ev, yangında kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!

Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

Korkunç ölüm!

Korkunç ölüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.