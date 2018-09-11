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Uçurumda mahsur kalan 3 keçi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:19 | Son Güncelleme

ISPARTA'da yaklaşık 40 metrelik kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü (ISTUDAK) gönüllüleri tarafından kurtarıldı.

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da yaklaşık 40 metrelik kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü (ISTUDAK) gönüllüleri tarafından kurtarıldı. Isparta merkeze bağlı Darıören köyünde oturan Mehmet Akbulut, otlamak için araziye bıraktığı keçilerinden 3'ünün yaklaşık 1 haftadır dönmediğini fark etti. Hayvanları aramaya çıkan Mehmet Akbulut, keçileri yaklaşık 40 metrelik bir uçurumda mahsur kalmış halde buldu. Tüm çabalarına rağmen keçileri kurtarmayı başaramayan Mehmet Akbulut, ISTUDAK yardım istedi. KEÇİLERDEN BİRİNİN ÇENESİ KIRILDI Kulüp Başkanı Ali Telli ve 2 dağcı, Darıören köyünde Davraz Dağı arkasındaki kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Profesyonel dağcı olan Ali Telli ve ekibi, 3 keçinin bulunduğu yere ulaşarak, hayvanları bellerinden iple bağlayıp aşağı indirdi. Keçilerden birinin düşme sonucu çenesinin kırıldığı tespit edilince, tedavi için veterinere götürüldü. ISTUDAK Başkanı Ali Telli, "Sosyal sorumluluk gereği ISTUDAK olarak Darıören köyünde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçiyi kurtardık. Biri dün kayalıkların dibine düşüp çenesini ve dişlerini kırmış. Ama sağ, yürümesi iyi, beslenmesi zayıf. Bu sayede üretim ve ekonomiye bizim de katkımız oldu" dedi. Hayvanların sahibi Mehmet Akbulut da ISTUDAK ekibine teşekkür etti.

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