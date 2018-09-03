HABER

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 04:00 | Son Güncelleme

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, uçurumda mahsur kalan ve psikolojik sorunları bulunan kadın, AFAD ve UMKE ekiplerinin 12 saatlik çalışması ve olay yerine çağrılan psikoloğun çabaları sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Belen köyünde yaşayan ve psikolojik sorunları bulunan 44 yaşındaki N.Ç., sabah saatlerinde evinden çıkarak köy çevresindeki kayalık alana gitti.

Bir süre sonra Çınar'dan haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri köyün çevresinde bulunan ormanlık ve kayalık alanda arama çalışmasına başladı. Bu esnada bölgedeki derede balık avlayan kişiler, N.Ç.'yi gördüklerini bildirdi.

Söz konusu kişilerin tarif ettiği bölgeye gelen jandarma ekipleri kadını bulamayınca AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, N.Ç.'nin kayalık alanda ve yaklaşık 150 metre yükseklikteki bir uçurumda jandarma ve balıkçılardan saklandığını belirledi.

Psikolojik sorunları nedeniyle insanlardan uzak durduğu belirtilen kadını ikna edemeyen AFAD ve UMKE ekipleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinden yardım istedi.

Çınar, olay yerine gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen psikolog tarafından ikna edilmesinin ardından, yaklaşık 12 saat süren çabanın sonunda halatlarla uçurumdan çıkarıldı.

Ekipler tarafından ambulansa taşınan ve sağlık durumu iyi olan N.Ç., Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

(AA)

PARTNERUkraynalı kadınla evlenince... İnternet sitesi kurup...Ukraynalı kadınla evlenince... İnternet sitesi kurup...
Kayalıklara çıkan kadın, 12 saatte kurtarıldıKayalıklara çıkan kadın, 12 saatte kurtarıldı
Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldiYozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu uçurum mahsur

En Çok Okunan Haberler

Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Elçin Sangu tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi!

Elçin Sangu tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi!

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.