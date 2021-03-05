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Uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

05.03.2021 18:06 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan 2 keçi Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.Akhisar ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi’nde yaşayan Recep Akbaba, hayvanlarını otlattığı sırada 2 keçisinin uçurum kenarında mahsur kaldığını fark etti.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan 2 keçi Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Akhisar ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi’nde yaşayan Recep Akbaba, hayvanlarını otlattığı sırada 2 keçisinin uçurum kenarında mahsur kaldığını fark etti. Bunun üzerine Akbaba, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, halat yardımıyla tırmandıkları kayalıklardan mahsur kalan iki keçiyi güvenli bir şekilde indirerek, sahibine teslim etti.
Keçilerin sahibi Akbaba, kısa süre içerisinde yardımına koşan Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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