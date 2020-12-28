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Uçurumda mahsur kalan keçiye kurtarma operasyonu

28.12.2020 15:26 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te sürüden ayrılarak uçurumdan 25 metre aşağıya düşerek uçurum kenarında mahsur kalan bir keçi itfaiye erlerinin 1 saat süren nefes kesen operasyonuyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Yamaçoba Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Hilmi Cücük, öğlen saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıktı.

Gaziantep’te sürüden ayrılarak uçurumdan 25 metre aşağıya düşerek uçurum kenarında mahsur kalan bir keçi itfaiye erlerinin 1 saat süren nefes kesen operasyonuyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Yamaçoba Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Hilmi Cücük, öğlen saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıktı. Hayvanlarıyla uçum kenarı olan bir bölgeye gelen Cücük’ün sürüde bulunan bir keçisi uçurumdan aşağıya düştü. Uçurumdan yaklaşık 25 metre aşağıya düşen keçi uçurumun kenarında mahsur kaldı. Hilmi Cücük keçisini kurtaramayınca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye eri 25 metre aşağıya iple indi
Bölgeye gelen itfaiyeler keçiyi nefes kesen bir operasyonla kurtardı. Uçurumdan ipe bağlı bir şekilde kendisini 25 metre aşağıya sarkıtan itfaiye eri keçiyi alarak yukarıya çıkardı. İtfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda keçi uçurumdan çıkarılırken keçinin sahibi Hilmi Cücük itfaiye erlerine teşekkür ederek, “Allah devletimize ve itfaiye çalışanlarına zeval vermesin” dedi.

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