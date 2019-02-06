Uçurumda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesinde Davudi Dağı’nda bir keçi 50 metrelik uçurumda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana AFAD ekipleri uzun uğraşlar sonucu keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.
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