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Uçurumda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 14:29 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesinde Davudi Dağı’nda bir keçi 50 metrelik uçurumda mahsur kaldı.

Uçurumda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesinde Davudi Dağı’nda bir keçi 50 metrelik uçurumda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana AFAD ekipleri uzun uğraşlar sonucu keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.

Uçurumda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

Uçurumda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

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