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Uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:20 | Son Güncelleme

Denizli’nin Kale ilçesinde uçurumda mahsur kalan bir keçi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.Olay, Kale ilçesinin Karaköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Denizli’nin Kale ilçesinde uçurumda mahsur kalan bir keçi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Olay, Kale ilçesinin Karaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Sarıoğlan isimli besici, keçisinin uçurumdaki kayalıklarda mahsur kaldığını görünce durumu 112 acil çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine giden ekipler vakit kaybetmeden kurtarma çalışmasına başladı. Ekipte görevli bir itfaiye eri makara ve halat sistemi kurulduktan sonra ip yarımıyla keçinin mahsur kaldığı kayalıklara indi. Ardından itfaiye eri keçiyi kendisine bağlayarak yukarı çıkardı. Sağ salim kurtarılan keçi daha sonra sahibine teslim edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından keçi sahibi Sarıoğlu, itfaiye personeline teşekkür etti.

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