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Uçurumda mahsur kalan köpekler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 18:07 | Son Güncelleme

SİNOP’un Boyabat ilçesinde, düştükleri uçurumda mahsur kalan 2 köpek, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtardı.

Uçurumda mahsur kalan köpekler kurtarıldı

Esra AKSU/BOYABAT(Sinop),(DHA)- SİNOP’un Boyabat ilçesinde, düştükleri uçurumda mahsur kalan 2 köpek, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtardı.
İlçenin Kalebağı mevkisinde 2 köpeğin düştüğü uçurumdan çıkamadığı ihbarı üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arama kurtarma ekibi hareke geçti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, uzun uğraşlar sonucu halatlar yardımıyla indiği uçurumdan yukarıya taşıdığı köpekleri, bulunduğu yerden kurtardı.

FOTOĞRAFLI

Uçurumda mahsur kalan köpekler kurtarıldı

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