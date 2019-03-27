Uçurumda mahsur kalan köpekler kurtarıldı

Esra AKSU/BOYABAT(Sinop),(DHA)- SİNOP’un Boyabat ilçesinde, düştükleri uçurumda mahsur kalan 2 köpek, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtardı.
İlçenin Kalebağı mevkisinde 2 köpeğin düştüğü uçurumdan çıkamadığı ihbarı üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arama kurtarma ekibi hareke geçti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, uzun uğraşlar sonucu halatlar yardımıyla indiği uçurumdan yukarıya taşıdığı köpekleri, bulunduğu yerden kurtardı.
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