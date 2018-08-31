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Uçurumdaki kedisini kurtarmak isterken mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 19:10 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, uçurumda mahsur kalan gözleri görmeyen kedisini kurtarmak isterken mahsur kalan Sultan Yıldırım (74), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Uçurumdaki kedisini kurtarmak isterken mahsur kaldı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, uçurumda mahsur kalan gözleri görmeyen kedisini kurtarmak isterken mahsur kalan Sultan Yıldırım (74), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karabük Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak'taki evinin bahçesinde çok sayıda sokak kedisi besleyen Sultan Yıldırım, gözleri görmeyen bir kedisi, evinin alt kısmında bulunan uçurumdaki kayalıklarda mahsur kaldı. Sultan Yıldırım itfaiyeyi ararken kedisini kurtarmak için harekete geçti. Sultan Yıldırım bir süre sonra kayalıklarda mahsur kaldı. Sultan Yıldırım'ın kayalıklarda mahsur kaldığını görenler ihbarda bulundu. Gelen itfaiye ekipleri yaşlı kadını merdiven yardımıyla yukarıya çıkarttı. Gözleri görmeyen kedi ise girdiği kayalıkların içerisinde kaldı. Sultan Yıldırım, kendisini uçurumdan kurtaran itfaiye ekiplerine, "Sizin gibi evlatlarımız varken evelallah kurtulduk. Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti.
Sultan Yıldırım beslediği kedilere sarılarak, "Kör bir yavrum düştü kayaya. Onu kurtarayım diye indim. Yoksa orada ne işim olur? İtfaiye gelmeyince ben gittim, kaldım orada. Allah dedim durdum. Korktum. İleriye geriye gidemedim, tutunacak bir yer yok. Bir taşa tutundum. Aşağıya baktım, yukarıya baktım. Allah diyerek, itfaiyenin de geleceğini duyunca cesaretlendim. Dikenlerin içinden doğru keser ile iz yaparak yukarıya doğru çıktım. Yine de yavrumu kurtaramadım. Gel dedim gelmedi. Kayalıkta kuytu bir yer var, onun içine doğru gidiverdi. Kuyruğu dışarıdaydı ama ben canımı kurtarabildim itfaiyenin sayesinde" diye konuştu.

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Uçurumdaki kedisini kurtarmak isterken mahsur kaldıUçurumdaki kedisini kurtarmak isterken mahsur kaldıUçurumdaki kedisini kurtarmak isterken mahsur kaldıUçurumdaki kedisini kurtarmak isterken mahsur kaldı

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