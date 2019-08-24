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Uçurumdaki uyuşturucu satıcısını polis kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 20:30 | Son Güncelleme

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde narkotik ekiplerinden kaçarken uçurumdan düşen uyuşturucu satıcısını polis ve itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer ilçesinde narkotik ekiplerinden kaçarken uçurumdan düşen "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcısını, polis ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Sarıyer Armutlu'da narkotik ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sırasında polisleri fark eden uyuşturucu satıcısı Ferhat A, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında Ferhat A, uçurumdan düşerek yaralandı.

Ferhat A'yı düştüğü yerden polis ve itfaiye ekipleri kurtardı.

"Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından kaydının ve aranmasının olduğu öğrenilen Ferhat A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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