Uçurumdan düşen 14 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği ormanlık alanda yaptığı gezinti sırasında yaklaşık 80 metre yükseklikteki uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki genç kız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi Çamlık Seyir Tepesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir ortaokulda öğrenim gören 14 yaşındaki Ece T, Çamlık Seyir Tepesine arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktı. Ece T. bu sırada arkadaşıyla telefonda görüntülü görüşme yapmaya başladı. Kayalıkların bulunduğu alanda görüşme devam eden Ece T, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 80 metre yükseklikteki uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Ece T.’nin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın sarp kayalıklarda kalan cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından halatlar yardımıyla yapılan ve yaklaşık 1 saat süren hummalı çalışma sonrası aşağıya indirildi.