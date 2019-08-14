HABER

Uçurumdan düşen çocuk güçlükle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 22:54 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 30 metrelik uçurumdan aşağı düşen çocuk ekipler tarafından güçlükle kurtarıldı.Olay, Gölbaşı ilçesi Karabahşılı köyü Boruk Dağı’nda meydana geldi.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 30 metrelik uçurumdan aşağı düşen çocuk ekipler tarafından güçlükle kurtarıldı.

Olay, Gölbaşı ilçesi Karabahşılı köyü Boruk Dağı’nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte pikniğe giden Mehmet Emin Çıra (16) gezintiye çıktığı esnada ayağı kayarak uçurumdan aşağı düştü. Yaklaşık 30 metre aşağıya yuvarlanan Mehmet Emin Çıra, kayalıkların arasına sıkıştı. Ailesi, Mehmet Emin Çıra’yı çıkarmak istedi ancak başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk olarak ulaşan itfaiye ekipleri ve jandarma çocuğu düştüğü yerden çıkarttı.

Uzun süren uğraşlar sonrasında çocuğu düştüğü yerden kurtaran ekipler yaklaşık 200 metre taşıdıktan sonra 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Türkiye'de çok yaygın! Uzmanından uyarı geldiTürkiye'de çok yaygın! Uzmanından uyarı geldi
Mazot tankeri uçuruma yuvarlandı: 1 ölüMazot tankeri uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Tokat'ta örtü yangınıTokat'ta örtü yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak! Tutuklandılar

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak! Tutuklandılar

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

İki arkadaşın sır intiharı

İki arkadaşın sır intiharı

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

Sıcaklık uyarısı: 6 ila 10 derece artacak!

Sıcaklık uyarısı: 6 ila 10 derece artacak!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

Arazi kavgası! Ölü ve yaralılar var

Konya’da mısır tarlasında korkutan obruk

Korkutan görüntü! 'Gök gürlemesi gibi bir ses duydum'

Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi

Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi

Kastamonu'da feci olay! Gölette anne, baba ve oğul boğularak hayatını kaybetti

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

İki arkadaşın sır intiharı

İki arkadaşın sır intiharı

Tuz Gölü'nde bayram kalabalığı

Tuz Gölü'nde bayram kalabalığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.