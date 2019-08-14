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Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden genç toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 18:33 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaklaşık 300 metre derinliğindeki uçurumdan düşerek hayatını kaybeden genç toprağa verildi.Dün akşam saatlerinde Hilmi Köse (24) ile arkadaşları Gökhan Güzelsoy (24) ve Yiğit Seskır (28) Alaşehir’e bağlı Osmaniye Mahallesi, Gürlek mevkiSinde bulunan seyir tepesine dolaşmaya gitti.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaklaşık 300 metre derinliğindeki uçurumdan düşerek hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde Hilmi Köse (24) ile arkadaşları Gökhan Güzelsoy (24) ve Yiğit Seskır (28) Alaşehir’e bağlı Osmaniye Mahallesi, Gürlek mevkiSinde bulunan seyir tepesine dolaşmaya gitti. Köse, çevreyi gözetlediği sırada yaklaşık 300 metre derinliğindeki uçuruma düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören Gökhan Güzelsoy ve Yiğit Seskır, Köse’yi kurtarmak isterken uçurumun kenarında bir ağaca tutunarak mahsur kaldı. Yiğit Seskır telefonuyla yakınlarına ulaşarak yardım istedi. Manisa Büyükşehir İtfaiyesine bağlı ekipler halatlarla Güzelsoy ve Seskır’ı bulundukları yerden çıkarırken, Hilmi Köse’ye ise ulaşamadı. Bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri Hilmi Köse’yi yaklaşık 6 saatlik bir aramadan sonra 300 metrelik uçurumda cansız halde buldu. Bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan Hilmi Köse’nin cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözyaşları içinde toprağa verildi
Talihsiz genç Hilmi Köse için Alaşehir Pazar Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesi ve akrabalarının yanı sıra olay anında yanında olan arkadaşları Gökhan Güzelsoy ve Yiğit Seskır da katıldı. Cenazede baba Cem, kardeşi Furkan ve annesi Selda Köse ayakta durmakta zorlanırken, Güzelsoy ve Seskır da gözyaşlarına hakim olamadı. Köse’nin cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.

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