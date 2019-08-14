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Uçurumdan düşüp öldü, kurtarmak isteyen arkadaşları yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 11:33 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki seyir tepesinden çevreyi izleyen 3 gençten Hilmi Köse (24), dengesini kaybedince 300 metrelik uçurumdan düşüp, yaşamını yitirdi.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki seyir tepesinden çevreyi izleyen 3 gençten Hilmi Köse (24), dengesini kaybedince 300 metrelik uçurumdan düşüp, yaşamını yitirdi. Köse'ye yardım için yamaçtan inmeye çalışan 2 arkadaşı da düşme tehlikesi atlatarak, yaralandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Osmaniye Mahallesi'ndeki Gürlek mevkisinde meydana geldi. Arkadaşları Gökhan Güzelsoy (24) ve Yiğit Sarkıt (28) ile seyir tepesine giden Hilmi Köse, bir anda dengesini kaybedip, 300 metrelik uçurumdan düştü. Güzelsoy ve Sarkıt, Köse'ye yardım için yamaçtan inmek istedi. Düşme tehlikesi atlatan 2 genç, yamaçtaki ağaçlara tutunarak, kurtuldu; ancak bulundukları yerde mahsur kaldı. Güzelsoy ve Sarkıt, yakınlarını arayıp, yardım istedi. Gençlerin yakınlarının ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Güzelsoy ve Sarkıt'ı halatla sabitleyip, yukarı çekerek, kurtardı. Arama- kurtarma ekipleri, Hilmi Köse'yi kurtarmak için de çalışma yaptı. Hilmi Köse'nin düştüğü yerde cansız bedenine ulaşıldı. Köse'nin cesedi, bulunduğu yerden alınıp, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hafif yaralanan Gökhan Güzelsoy ve Yiğit Sarkıt ise sağlık görevlilerince ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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