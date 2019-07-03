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Uçurumdan yuvarlanan cipte anne ve kızı yaralandı, diğer kızı öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 14:37 | Son Güncelleme

ARTVİN’in Şavşat ilçesinde kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlanan cipte Mina Yıldırım (40) ile kızları Aslı (13) ile İpek Yıldırım (9) ağır yaralandı.

Uçurumdan yuvarlanan cipte anne ve kızı yaralandı, diğer kızı öldü

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA) - ARTVİN’in Şavşat ilçesinde kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlanan cipte Mina Yıldırım (40) ile kızları Aslı (13) ile İpek Yıldırım (9) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İpek Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Artvin- Şavşat karayolunun 12’inci kilometresinde meydana geldi. Mina Yıldırım yönetimindeki 06 BF 8486 plakalı cip, kontrolden çıkarak 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralanan sürücü Mina ile kızları İpek ve Aslı Yıldırım’ı cipten çıkararak yola taşıdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan İpek Yıldırım yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, annesi Mina ile kızı Aslı’nın tedavisi sürüyor. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Şavşat’a giden Artvin Valisi Yılmaz Doruk ile Artvin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şeref Öngüner de kaza yerinde incelemelerde bulundu. Öngüner, bölgede son günlerde ölümlü kazaların yaşandığını belirterek yolda tedbir alınmasını istedi.

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Uçurumdan yuvarlanan cipte anne ve kızı yaralandı, diğer kızı öldüUçurumdan yuvarlanan cipte anne ve kızı yaralandı, diğer kızı öldüUçurumdan yuvarlanan cipte anne ve kızı yaralandı, diğer kızı öldüUçurumdan yuvarlanan cipte anne ve kızı yaralandı, diğer kızı öldü

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