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Uçurumdan yuvarlanan inekleri AKUT kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 09:51 | Son Güncelleme

Uçurumdan yuvarlanan inekleri AKUT kurtardı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde bir yamaçtan uçuruma yuvarlanan 2 inek, AKUT ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.

İlçede yaşayan Muhterem Bardakçı, hayvanlarını otlatmak için yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Eğerli mevkisine götürdü. Bir süre sonra hayvanlardan ikisi, 250 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlandı.

Arazinin sarp ve dik olmasından dolayı ineklerini kurtaramayan Bardakçı, AFAD İl Müdürlüğünden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen 5 kişilik AKUT ekibi, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından halat yardımıyla hayvanları kurtardı.

Hayvanları teslim edilen Muhterem Bardakçı, çalışmalarından dolayı AKUT ekibine teşekkür etti.

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AKUT inek

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