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Uçurumdan yuvarlanan kamyon yüksek gerilim direğine çarparak durabildi

05.02.2021 18:28 | Son Güncelleme:
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Antalya’da yolun kayması sonucu toprak yüklü hafriyat kamyonu uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Antalya’da yolun kayması sonucu toprak yüklü hafriyat kamyonu uçurumdan aşağı yuvarlandı. Yuvarlanan aracı kurtarmak için olay yerine gelen itfaiye toprak yola çakılınca yaklaşık 1.5 saat süren çalışma sonucu kurtarılabildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Korubaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Toprak hafriyatı yapan Harun Çetiner idaresindeki 07 ALC 323 plakalı kamyon, yükünü boşaltmak için geri geri gelirken toprak yolun kayması sonucu yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Toprak yüklü kamyon yüksek gerilim hattı direğine çarparak durabildi. Kamyon sürücüsü Harun Çetiner kazada hafif yaralandı. Çevredeki bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra AEDAŞ görevlileri de sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaza yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye aracı dönmek isterken toprak yola çakıldı. Aracı çıkarmak için itfaiyenin deposunda bulunan 3 tonluk su yola boşaltıldı. İtfaiye aracı, ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yaklaşık 1,5 saatlik gayreti sonucu çakıldığı yerden çıkartıldı.

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