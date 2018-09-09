Uçurumdan yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN'de, kontrolden çıkıp, 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonun sürücüsü Serkan Şentürk (43), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Taşlıca köyünde meydana geldi. Serkan Şentürk yönetimindeki plakası öğrenilemeyen odun yüklü kamyon, kontrolden çıkıp, 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Cam seyir terasından kazayı görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Uçurumdan aşağı inen ekipler, Serkan Şentürk'ün cansız bedenine ulaştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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